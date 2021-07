Un grave ed improvviso decesso è avvenuto nella giornata di mercoledì 21 luglio, a Palermo. Purtroppo Carolina Palizzolo, una ragazza di soli 27 anni, è morta nella sua abitazione a causa di un malore improvviso. I medici intervenuti non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

CREDIT: FACEBOOK

Una notizia triste, che non ha scosso solo la sua famiglia, ma anche l’intera comunità. In molti infatti stanno pubblicando dei messaggi d’addio sui social.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di mercoledì 21 luglio. Precisamente nella sua abitazione a Palermo.

La ragazza la mattina si era svegliata e sembrava stare bene. Non aveva mostrato alcun segno di malessere ed è uscita per fare le sue solite commissioni.

Tuttavia, nel primo pomeriggio Carolina è uscita per andare a fare allenamento. Però, proprio nel momento in cui è rientrata a casa e si stava facendo la doccia, ha accusato uno strano malore ed ha perso i sensi.

La madre e il padre, che erano nell’abitazione proprio in quell’istante, si sono resi conto del dramma ed hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari. La 27enne non riprendeva conoscenza e per loro quelli sono stati minuti interminabili.

Il tragico decesso di Carolina Palizzolo

I medici intervenuti hanno provato a rianimarla per molto tempo, ma nonostante i loro disperati tentativi, il cuore della ragazza non ha mai ripreso a battere. Infatti, dopo poco tempo, non hanno potuto far altro che constatare il suo tragico decesso.

Carolina era molto conosciuta proprio perché il padre era un noto professore universitario. Inoltre, anche lei si era laureata nel Dipartimento dell’Unipa e lavorava in Spagna.

I suoi funerali saranno celebrati nella giornata di oggi, venerdì 23 luglio e molti dei suoi amici e conoscenti, saranno presenti per un ultimo saluto alla 27enne, che è andata via improvvisamente.