Dramma a Pozzo D'Adda, Camilla Pettinari è morta a 18 anni, in un drammatico incidente

Un drammatico incidente stradale è avvenuto nella mattinata di venerdì 25 marzo, a Pozzo D’Adda. Purtroppo la vittima è una ragazza di appena 18 anni, chiamata Camilla Pettinari, che era in sella alla sua moto. I tentativi dei medici intervenuti sono risultati essere inutili.

CREDIT: FACEBOOK

Anche altre due persone sono rimaste coinvolte nel terribile impatto, ma al momento non risultano essere in condizioni molto gravi. Infatti sono ricoverate in codice giallo.

Il drammatico incidente stradale è avvenuto nella mattinata di venerdì 15 marzo. Precisamente tra via Turati e via Leonardo Da Vinci, a Pozzo D’Adda, in provincia di Milano.

Camilla era in sella alla sua moto. Era appassionata delle due ruote, insieme al suo fidanzato. Infatti amavano fare lunghe passeggiate e passare molto tempo sui loro veicoli.

Tuttavia, nella mattinata in cui è avvenuta la tragedia, la ragazza era uscita. Quando all’improvviso per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si è scontrata con una macchina, più precisamente una Opel Zafira.

Anche un’altra 18enne, che era sempre in sella ad una moto, è rimasta coinvolta nell’impatto. Le sue condizioni di salute però, non sembrano essere gravi. Sembrerebbe che abbia riportato solo una frattura ad un braccio.

Il tragico decesso di Camilla Pettinari dopo l’incidente

Anche il signore che alla guida dell’auto, non ha riportato conseguenze critiche. I sanitari interventi hanno deciso di trasportarlo in ospedale, in codice giallo ed a breve potrà anche tornare a casa.

Ad avere la peggio purtroppo è stata Camilla. I medici arrivati sul luogo dell’incidente, si sono presto resi conto che le sue condizioni erano disperate. Hanno provato a stabilizzarla sul posto. Però, pochi minuti dopo non hanno avuto altra scelta che arrendersi.

Il cuore della ragazza ha cessato di battere, a causa dei traumi che ha riportato. Al momento le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e soprattutto le eventuali responsabilità. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.