Dramma a Sant'Antioco, purtroppo un 12enne ha accusato un malore improvviso ed è deceduto dopo il trasporto in ospedale

Un gravissimo decesso è quello che è avvenuto nella tarda mattina di lunedì 7 agosto, nel comune di Sant’Antioco. Purtroppo un 12enne, chiamato Giovanni Luigi, ha perso la vita a causa di un malore improvviso, pochi minuti dopo il trasporto tempestivo in ospedale.

A nulla sono serviti i tentativi dei medici di tenerlo in vita. La situazione è apparsa disperata sin da subito e visto come si sono svolti i fatti, gli inquirenti hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella tarda mattina di lunedì 7 agosto. Precisamente nella casa della famiglia che si trova nel comune di Sant’Antioco, nella provincia di Iglesias, in Sardegna.

Il bambino fino a quel momento non ha mai avuto gravi problemi di salute. Sembrava stare bene ed i genitori non hanno mai notato segnali allarmanti.

Quella mattina però, ha iniziato a stare male. Accusava dei malesseri strani e la madre quando ha capito la gravità della condizioni, ha deciso di trasportarlo d’urgenza all’ospedale Cto di Iglesias.

I dottori con la speranza di poterlo salvare, hanno avviato per lui tutte le manovre di rianimazione. Hanno cercato di fare il possibile, ma la situazione è apparsa disperata sin da subito.

Il decesso del 12enne colpito da malore

Purtroppo però, pochi minuti dopo il suo arrivo in nosocomio, i dottori non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso. A nulla sono serviti i tentativi di tenerlo in vita.

Gli inquirenti visto come si sono svolti i fatti, hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo. Questo perché visto che non aveva patologie pregresse, la sua scomparsa è davvero straziante. Il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci, in un post sui social ha scritto: