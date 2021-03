Tragedia a Senigallia: padre spara e uccide il figlio

Tragedia nel comune di Senigallia, dove un ragazzo di 27 anni, di nome Alfredo Pasquini, è stato ucciso da suo padre. Loris Pasquini, questo il nome del 73enne, ha sparato un colpo al collo di suo figlio, dopo l’ennesimo litigio. Testimone della scena, la seconda moglie dell’uomo, che si trova attualmente in stato di shock.

A lanciare l’allarme ai sanitari del 118 e alle forze dell’ordine, i vicini di casa. Quest’ultimi hanno sentito lo sparo e il trambusto provenire dalla villetta.

I sanitari si sono precipitati sul posto e hanno cercato di soccorrere Alfredo Pasquini. Purtroppo, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del 27enne, che si è spento poco dopo. La ferita riportata al collo, è risultata fatale per il giovane.

I Carabinieri hanno fermato e arrestato il padre, al momento accusato di omicidio. Sul luogo, è stato richiesto anche l’intervento degli uomini della scientifica, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Non è ancora noto il motivo che abbia portato un padre ad uccidere suo figlio.

Morte Alfredo Pasquini: le testimonianze dei vicini

Non era la prima volta che le autorità intervenivano nell’abitazione, a seguito di frequenti litigate in famiglia. Anche i vicini hanno testimoniato di aver assistito più volte alle discussioni tra Loris e Alfredo.

Uno dei residenti della zona, ha raccontato di aver assistito all’inizio del litigio e di aver visto il 27enne prendere a calci l’automobile di suo padre. Un litigio ce si è poi concluso in tragedia, quando il 73enne ha preso la pistola e ha sparato un colpo verso il ragazzo, colpendolo al collo.

I sanitari avevano richiesto anche l’intervento di un elisoccorso, che è poi tornato indietro, dopo che gli stessi hanno dichiarato il suo decesso. Un episodio che ha sconvolto l’intera comunità e che ha visto morire un ragazzo di soli 27 anni. Loris Pasquini è ora in attesa della condanna da parte dell’autorità giudiziaria.