Tragedia in provincia di Teramo, Francesca muore a soli 24 anni

In provincia di Teramo, a Pineto, si è verificata una tragedia che ha portato alla morte di Francesca Martellini, di soli 24 anni. La giovane è morta improvvisamente mentre stava trascorrendo una serata a casa di amici. Per il momento, le cause della morte sono ancora da accertare. Nel frattempo la Procura di Teramo ha aperto un fascicolo per far luce sulla vicenda.

Qualche momento dopo, però, il ritrovamento del suo corpo privo di vita. Tempestivo è stato l’intervento dei soccorsi che, però, si è rivelato vano. Francesca è morta a soli 24 anni per cause ancora da accertare. Per questo la Procura di Teramo ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per far luce sulla tragedia.

Inoltre, è stata richiesta l’autopsia per accertare le cause della morte, al momento sconosciute. Tuttavia, l’ipotesi più probabile riguarda quella del malore improvviso. Stando a quanto riportato dal giornale ‘Il Messaggero’ pare che Francesca Martellini dopo aver cenato e prima di andare a riposare avesse assunto un farmaco che prende regolarmente.

Gli inquirenti stanno indagando proprio su questo, in attesa dell’arrivo dei risultati dell’autopsia. Inoltre, è stato divulgato che sul corpo della ragazza non è stato trovato alcun segno di violenza.

Sono anche partite le indagini, da parte degli inquirenti, nella casa della coppia in cui è avvenuta la tragedia, per far luce sulla morte della giovane Francesca Martellini. Inoltre, tutti i suoi amici sono stati interrogati. Le indagini portate avanti sinora, però, non hanno dato particolari riscontri. Perciò non resta che attendere i risultati dell’autopsia.