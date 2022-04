Una tristissima notizia che arriva da Treviso. Maurizio Breda, giovane papà di 30 anni, si è spento il giorno di Pasqua dopo una lunga battaglia.

A Natale gli era stato diagnosticato un tumore e per mesi l’uomo ha combattuto contro il brutto male. Purtroppo non è riuscito a vincere la sua dura battaglia. Tanto il dolore per la sua famiglia, ma anche per tutti gli amici che lo amavano e supportavano. Mauri, è così che veniva affettuosamente chiamato, ha lasciato la sua compagna e un bimbo si soli 4 anni.

Andrea Cover, questo il nome della mamma di suo figlio, ha pubblicato uno straziante post sui social per annunciare la scomparsa di Maurizio Breda:

Hai lottato fino alla fine ma non doveva andare così, avevi il nostro piccolo da crescere insieme a me.

Maurizio si era sottoposto a tutte le cure necessarie, con la speranza di riuscire a sconfiggere quel brutto mostro. Cure che purtroppo non sono servite. Si è spento a soli 30 anni.

Dopo la tragedia, sono stati numerosi i messaggi apparsi sul web, pubblicati da amici e conoscenti che hanno voluto salutarlo per l’ultima volta e mostrare vicinanza e supporto alla sua compagna e al suo bambino.

La vita è proprio ingiusta…eri troppo giovane, e il tuo bambino è troppo piccolo per vivere già questo distacco…sarai l’angelo di Marco e della tua Andrea Cover . Ancora ricordo quando lei mi parlava con gli occhi pieni di amore e con la voglia di vivere la sua vita insieme a te..dalle la forza di superare questo momento. Buon viaggio Mauri 🤍

Era un meccanico e tutta la comunità lo conosceva e lo rispettava. Lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. Anche la suocera ha voluto salutarlo sui social per l’ultima volta: