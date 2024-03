Un gravissimo incidente è quello che è avvenuto all’alba di oggi, domenica 24 marzo. Purtroppo un 22enne, ha perso la vita sul colpo, dopo che una macchina lo ha investito ed a nulla sono serviti i tentativi dei sanitari intervenuti sul posto.

Con la speranza di potergli salvare la vita, sul luogo in cui è avvenuto il sinistro, è atterrato anche l’elisoccorso. Però i medici, per il giovane non hanno potuto fare nulla, se non constatare il suo decesso. Ovviamente la dinamica è ancora poco chiara.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto intorno alle 4.40 del mattino di domenica 24 marzo. Precisamente nel piccolo comune di Torno, che si trova nella provincia di Como. Il ragazzo forse dopo una serata con gli amici, stava camminando sul ciglio della strada, per tornare alla sua abitazione.

Quando all’improvviso, è avvenuto l’impensabile. Da ciò che è emerso una macchina, forse per la scarsa visibilità causata dal buio, lo ha travolto. L’automobilista si sarebbe subito fermato e da qui è partita la disperata chiamata ai sanitari. Purtroppo le condizioni del 22enne, dopo l’impatto sono apparse molto gravi sin da subito.

Il decesso del 22enne dopo l’incidente avvenuto all’alba

CREDIT: GO PLACES PRO

Sul posto è arrivata d’urgenza un’ambulanza ed anche diverse volanti delle forze dell’ordine. I medici con la speranza di poter salvare il ragazzo, hanno anche chiesto l’intervento di un elisoccorso.

Hanno cercato di rianimare a lungo il 22enne, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi. Per il giovane, le ferite riportate nell’impatto, sono risultate essere davvero fatali e non hanno potuto far altro che constatare il suo straziante decesso.

Gli agenti al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica. Ovviamente al momento non si conosce né cosa è successo e nemmeno le generalità della vittima. Ci saranno a breve ulteriori aggiornamenti su questo straziante episodio.