Il dramma di Camilla Ceresoli, muore a 17 anni: era andata a mangiare sushi e poi non si è più svegliata

Una perdita davvero straziante è quella che in queste ultime ore sta vivendo la comunità di Urgnano. Purtroppo Camilla Ceresoli è deceduta nel sonno a soli 17 anni e tutti ne sono sconvolti. La sera era uscita a mangiare il sushi con il suo fidanzato, ma nulla avrebbe mai immaginato una dramma simile.

Fino a quel giorno infatti, sembrava stare bene e non aveva grandi problemi di salute. Nella giornata di oggi, alle 14.30, tutti si stanno preparando per darle l’ultimo addio. La mamma ed il fratello minore, sono ancora sotto shock dalla perdita che stanno vivendo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nella notte tra sabato 24 e domenica 25 febbraio. La ragazza era uscita con il suo fidanzato per la zona di Treviglio. Erano andati a mangiare il sushi e poi erano rimasti lì a passeggiare ed a passare del tempo insieme. Proprio il papà, poco dopo è andato a riprenderla, per riportarla a casa.

Tutto sembrava andare tranquillamente. Non c’era nessun segnale che avrebbe mai fatto presagire un dramma simile. Tuttavia, la mattina successiva quando i familiari sono andati a svegliarla, la ragazza non dava più segni di vita. Hanno subito chiesto l’intervento dei sanitari, che sono presto arrivati sul posto.

Il decesso di Camilla Ceresoli ed il dolore del suo papà

Però, i medici intervenuti nell’abitazione della famiglia, per Camilla non hanno potuto fare nulla. Purtroppo ha perso la vita nel sonno e non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso. Aveva solamente 17 anni.

Questa perdita ha sconvolto migliaia di persone ed in tanti sui social la stanno ricordando. Era molto conosciuta, perché faceva parte dell’oratorio del posto. Camilla ha lasciato il fratello minore Pietro, la mamma Francesca ed il papà Massimo. Quest’ultimo ancora sconvolto dalla perdita, da quello che riporta Bergamo News, ha detto: