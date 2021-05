Una vera e propria tragedia quello che è successo a Venezia. Qui, infatti, una donna di 55 anni è morta schiacciata dal letto matrimoniale contenitore della figlia. Tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri dopo la chiamata della figlia della vittima. Attualmente si sta indagando sul caso. Ecco nel dettaglio cosa è successo.

A Venezia, più precisamente all’interno di un’abitazione di Dorsoduro, una donna è morta per una causa davvero scioccante. La vittima 55enne, infatti, è morta schiacciata dal letto matrimoniale contenitore della figlia. Al suo rientro, la figlia, poco più che maggiorenne, ha trovato il corpo senza vita di sua mamma dentro il suo letto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che attualmente stanno indagando sul caso, mentre i soccorsi non hanno dovuto fare altro che constatare il decesso. Proprio perché le cause della morte della 55enne sono del tutto scioccanti, si sta indagando sul caso e la procura ha aperto un’inchiesta.

Dunque gli inquirenti stanno portando avanti le indagini per far luce sulla dinamica di quanto è successo. Oltre a ciò, è possibile che il giudice disponga un’autopsia per chiarire con precisione le cause della morte della 55enne veneziana.

Infatti, il ritrovamento del corpo senza vita della donna riversa nel letto matrimoniale contenitore della figlia fa pensare ad un incidente domestico. Tuttavia, però, gli inquirenti non escludono altre cause di morte e dunque, almeno per il momento, si sta procedendo per ipotesi. Proprio per questo motivo la casa in cui viveva la donna è sotto sequestro.

Oltre al sequestro dell’abitazione della vittima dell’incidente, il pm Laura Villan ha richiesto l’autopsia per comprendere meglio le cause della tragedia subìta dalla 55enne veneziana. C’è da dire che il suo corpo senza vita è stato trovato dalla figlia della vittima al suo rientro nello spazio accessibile al letto dopo aver alzato la parte superiore del contenitore.