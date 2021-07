Un tragico episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 3 luglio, in provincia di Verona. Due bambini di 7 anni sono morti dopo esser caduti in una ghiacciaia sulla quale stavano giocando. Altri due piccoli invece sono feriti, ma al momento non risultano essere in pericolo di vita.

Un evento tragico che ha scosso migliaia di persone, ma soprattutto i loro genitori. Il loro scopo era proprio quello di passare un pomeriggio all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

In base alle informazioni che hanno reso note i media locali, la tragedia è avvenuta intorno alle 16 di sabato 3 luglio. Più precisamente sui monti Lessini, in località Sant’Anna D’Alfaedo, in provincia di Verona.

I quattro bambini stavano giocando, mentre gli adulti stavano preparando il pic-nic dopo una breve escursione. È proprio durante quei minuti che è avvenuto il dramma.

I piccoli sono riusciti ad allontanarsi e sono andati a correre proprio sopra la ghiacciaia. Quest’ultima è una buca scavata nel terreno, come un frigorifero naturale. Infatti d’inverno si riempie di neve e durante l’estate viene usata per tenere i cibi al fresco.

Era ricoperta di sassi e ghiaccio. Per questo il tetto non ha retto il peso dei bimbi e quando sono precipitati, per un’altezza di circa 3 metri, hanno riportato traumi e lesioni molto gravi. Le pietre sono cadute sopra i loro corpi ed hanno portato alla loro morte.

Morti due bambini e due feriti dopo il crollo della ghiacciaia: l’arrivo dei soccorsi

I genitori si sono presto resi conto del dramma ed hanno lanciato l’allarme ai sanitari intorno alle 16. Tuttavia, per riuscire a far capire cos’era accaduto, ci hanno impiegato diverso tempo. I telefoni non prendevano e gli agenti non riuscivano a capire la gravità della vicenda.

All’arrivo dei soccorsi, è emersa la terribile verità. I medici hanno provato a fare il possibile per salvare i due bambini di 7 anni, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il loro decesso.

Gli altri due bimbi di 6 e 7 anni, invece, non risultano essere in pericolo di vita. Sono stati trasportati in ospedale per tutte le cure del caso.