Un episodio tragico è avvenuto nella serata di domenica 30 maggio, a Villanova, un piccolo comune in provincia di Pesaro. Purtroppo una coppia di genitori ha trovato il loro bambino di 6 mesi senza vita nella sua culla. I tentativi dei medici intervenuti sono risultati vani.

Un decesso tragico ed improvviso, che ha scosso l’intera comunità, ma soprattutto la famiglia del piccolo. Fino a quel momento non aveva mostrato nessun segno di malessere.

Secondo le informazioni che hanno reso note i media locali, la tragedia è avvenuta nella casa della coppia, a Villanova. Era poco dopo l’ora di cena ed era una serata come le altre per quelle persone.

I genitori, dopo averlo fatto addormentare nella sua culla, erano in cucina a fare le solite faccende domestiche. Ad un certo punto, il papà ha sentito uno strano rumore ed è andato a controllare il piccolo nell’altra stanza.

L’uomo nel momento in cui è entrato, ha acceso subito la luce, ma appena si è avvicinato al bimbo, ha scoperto che non respirava più. Ha iniziato in fretta tutte le manovre di rianimazione, mentre la moglie ha allertato i sanitari.

Sono stati minuti interminabile, ma nonostante l’intervento dei medici, il cuore del piccolo non ha mai ripreso a battere. Infatti pochi minuti dopo il loro arrivo, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il suo tragico decesso.

Le indagini per la tragica morte del bambino di 6 mesi

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine. Gli agenti coordinati dal magistrato di turno, hanno ascoltato le testimonianze dei genitori ed anche dei loro vicini di casa.

Il bimbo era il secondogenito della coppia e tutti li hanno descritti come persone sempre educate e gentili. Li vedevano sempre in giro per il quartiere. Inoltre, la mamma ed il papà hanno raccontato che pochi giorni prima lo avevano portato a fare il vaccino, ma le sue condizioni erano buone. Ha avuto solo un po’ di febbre nei giorni successivi.

L’ipotesi più plausibile per gli inquirenti è che sia morto a causa di un rigurgito o per la SIDS, la cosiddetta sindrome della morte in culla. Hanno disposto l’autopsia sul suo corpicino, che verrà effettuata nella giornata di oggi.