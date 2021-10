Una tragedia improvvisa e devastante è capitata ieri mattina, intorno alle 09:45 del mattino, a Voghera, in Provincia di Pavia. Un bambino di 11 anni è stato agganciato, schiacciato e ucciso da un’autocisterna. Sul posto, subito dopo l’incidente, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti di Polizia Locale e i soccorritori del 118. Purtroppo, nessuno di loro ha potuto fare nulla per salvare la vita del bimbo, che era già morto sul colpo.

Un sabato mattina amaro per tutta la Lombardia. Erano circa le 09:45 del mattino, a Voghera, in Provincia di Pavia, quando alcuni passanti che si trovavano a passare nei pressi di un incrocio su via Papa Giovanni XXIII, hanno assistito ad un tragico incidente.

Un’autocisterna, impegnata in una manovra, ha agganciato un bimbo di 11 anni che era a bordo della sua bicicletta. Dopo averlo trascinato, lo stesso mezzo pesante lo ha schiacciato sotto le pesanti ruote, non lasciandogli alcuno scampo.

Il ragazzino si trovava insieme a suo fratello, di due anni più grande, che non ha potuto fare nulla per evitare ciò che è accaduto davanti ai suoi occhi. Così come nessuno dei presenti in zona ha potuto fare nulla.

Aperta un’indagine per la morte del bambino di 11 anni

Immediatamente, gli abitanti della zona e i testimoni dell’incidente, hanno contattato le forse dell’ordine e i soccorsi. Gli operatori del 118 dell’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, sono giunti in pochi minuti sul posto. Tuttavia, non hanno potuto far nulla, se non constatare il decesso del bambino di 11 anni.

Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, inizialmente contattati per estrarre il corpo del bimbo da sotto le ruote del mezzo. Ma alla fine, non c’è stato bisogno nemmeno del loro intervento, in quanto il cadavere era già stato estratto dagli operatori medici.

Gli agenti della Polizia Locale di Pavia, giunti anche loro prontamente sul posto, hanno effettuato tutti i rilievi del caso e aperto un’indagine sul sinistro. Gli investigatori hanno interrogato il conducente dell’autocisterna, il quale ha dichiarato che non si è accorto di nulla, se non quando ormai era troppo tardi. In queste ore, gli inquirenti stanno raccogliendo anche tutte le testimonianze di chi ha assistito alla scena.

