Un tragico decesso è avvenuto la notte scorsa ad Ancarano. Samuele Di Clemente, un ragazzo di 14 anni, è morto dopo aver accusato un forte malore mentre stava parlando con il fratello. A nulla sono serviti i tentativi del 118 intervenuti sul posto. La notizia ha gettato nello sconforto un’intera comunità.

Un episodio drammatico, che ovviamente ha scosso migliaia di persone, soprattutto per l’improvviso decesso. Non c’era nulla che facesse presagire l’arrivo di questa tragedia.

Secondo le prime informazioni che hanno reso note i media locali, l’episodio è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, alle 3 del mattino. Precisamente nell’abitazione della famiglia ad Ancarano, piccolo comune in provincia di Teramo.

Il ragazzo era nella sua stanza e stava parlando con il fratello. Era una sera come le altre per loro. Quando ad un certo punto Samuele ha detto: “Mi sento male!”

Nel giro di pochi istanti la sua situazione è peggiorata drasticamente ed alla fine è crollato a terra. Il fratello spaventato da ciò che stava accadendo, ha chiesto subito aiuto alla madre e alla zia.

Sul posto infatti sono arrivati subito i sanitari del 118. I medici hanno provato a rianimarlo, ma nonostante i loro disperati tentativi, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Infatti non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Il 14enne è morto a causa di un arresto cardiocircolatorio.

Il messaggio della preside per la morte di Samuele Di Clemente

Nell’abitazione in cui il ragazzo viveva con la madre, la zia ed il fratello, sono arrivate anche le forze dell’ordine. Il magistrato di turno, Francesca Zani, ha disposto il trasferimento del corpo nell’obitorio dell’ospedale Mazzini. Solo nelle prossime ore si deciderà se procedere o meno con l’autopsia.

Samuele nei giorni scorsi aveva fatto gli esami di terza media. Infatti la preside della sua scuola Enrico Mattei, Maria Vitali sull’accaduto ha dichiarato: