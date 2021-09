La tragedia è accaduta nella tarda mattinata di ieri, 31 agosto, a Cusano Milanino, in provincia di Milano. Una bambina di 11 mesi è morta soffocata mentre mangiava uno yogurt, davanti agli occhi della sua mamma.

Non c’è ancora una chiara spiegazione per quanto accaduto. Erano circa le 12:30 e la piccola si trovava nell’abitazione di famiglia a via Sormani. Stava mangiando uno yogurt insieme alla sua mamma, una donna di origini egiziane. All’improvviso, non è riuscita più a respirare e la sua pelle è diventata bluastra.

La madre, nel panico, ha cercato di capire cosa stesse accadendo ed ha cercato di liberare le vie respiratorie della sua bambina. Ha chiamato disperatamente la vicina, che a sua volta ha lanciato l’allarme ai soccorsi.

In breve tempo, sul posto sono arrivate le ambulanze e anche un elisoccorso. La bambina di 11 mesi è stata trasportata con immediata urgenza all’ospedale di Bergamo. Al suo arrivo, le sue condizioni sono risultate troppo gravi e poco dopo, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Sulla vicenda sono intervenute anche le forze dell’ordine. Gli agenti dei Carabinieri hanno aperto un fascicolo di indagine. Lo scopo è quello di ricostruire la dinamica dell’incidente e trovare una spiegazione a quanto accaduto. C’è la possibilità che la piccola possa aver ingerito qualcosa di solido, mentre mangiava lo yogurt. Non solo, è risultato che la famiglia aveva portato la bambina di 11 mesi al pronto soccorso diversi giorni prima, a seguito di un’infiammazione alla gola.

Il Pm di turno ha richiesto l’autopsia. I risultati potranno chiarire i dubbi della famiglia, degli inquirenti e dei medici e stabiliranno l’effettiva causa della morte della piccola.

La comunità è sconvolta da quanto accaduto. Una tragedia inaspettata che ha visto morire una bimba di nemmeno un anno, davanti agli occhi della sua mamma, che non ha potuto fare nulla per salvarle la vita.