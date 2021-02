Tragedia: bambino di 10 anni perde la vita per salvare la sorellina di 6 anni

Una spiacevole notizia che arriva da Millington, nel Tennessee. Benjamin Luckett, un bambino di 10 anni, è morto per salvare la sua sorellina di sei anni. Le sue foto, dopo la tragedia, si sono diffuse in tutto il mondo, accompagnate dalla parola EROE.

Benjamin e la piccola Abigail stavano giocando vicino ad uno stagno ghiacciato, situato poco distante dalla loro abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la bambina avrebbe provato a camminare sulla superficie dell’acqua congelata, ma per via del suo peso, sarebbe sprofondata nello stagno. Quando il suo fratellino di 10 anni si è accorto di cos’era accaduto, non ha esitato ad intervenire per salvarla.

Benjamin Luckett si è tuffato nello stagno ghiacciato ed è riuscito a portare in salvo la piccola. Poi non è più riuscito a riemergere ed è morto annegato. Il troppo freddo e la fatica sono risultati fatali per il suo corpicino. Il bambino è morto all’età di 10 anni, dopo aver salvato la vita di una delle persone per lui più importanti: la sorella minore.

Un altro fratello dei due, che si è ritrovato testimone dell’intera scena, ha subito lanciato l’allarme. La famiglia ha richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco, ma quando i soccorritori hanno recuperato il corpo di Benjamin, non hanno potuto fare nulla per lui. Il suo cuore si era già fermato.

La piccola Abigail è stata soccorsa sul posto e in seguito trasferita all’ospedale del posto. Secondo quanto diffuso dalla struttura sanitaria, è attualmente ricoverata in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita.

Il salvataggio eroico del bimbo di 10 anni, ha fatto il giro del mondo in poche ore. Le sue foto si sono diffuse di bacheca in bacheca. Migliaia di persone hanno elogiato l’eroe del Tennessee, che nonostante la giovane età, ha dato la sua vita per salvare quella di sua sorella.