Tragedia, bambino di 3 anni perde la vita davanti agli occhi della sua mamma

Una spiacevole vicenda è accaduta in Inghilterra, ma nel giro di poche ore si è diffusa in ogni parte del web, lasciando tristezza nel cuore di migliaia di persone. Dylan Milsom, un bimbo di soli 3 anni, è morto davanti agli occhi della sua mamma.

Si stava divertendo a dare da mangiare alla anatre, quando all’improvviso è caduto nel fiume ed è stato trascinato via dalla corrente. La madre, una donna di circa 36 anni di nome Shelley Nardini, si è subito gettata in acqua, nel disperato tentativo di salvarlo. Purtroppo, la corrente non le ha permesso di raggiungerlo e il piccolo Dylan è morto affogato davanti ai suoi occhi.

Nel frattempo, qualcuno ha allertato i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che sono subito intervenuti sul posto, per soccorrere mamma e figlio. Anche la 36enne era stata trascinata via dalla forte corrente, me era riuscita a rimanere a galla.

L’intervento dei soccorritori per salvare il piccolo Dylan Milsom

Dopo l’intervento dei soccorritori, mamma è figlio sono stati portati con urgenza in ospedale. Purtroppo, i medici non hanno potuto fare nulla per salvare il piccolo Dylan, era già troppo tardi.

Per la mamma, invece, sono riusciti ad intervenire subito e a curare la sua ipotermia. Dopo qualche giorno di ricovero, è potuta tornare a casa. La 36enne è sotto shock per quanto accaduto, non è riuscita a salvare il suo bambino e lo ha visto morire con i propri occhi.

Quel sorriso brillerà per sempre nei nostri cuori.

Queste le uniche parole che è riuscita a scrivere sui social, per salutare il piccolo Dylan un’ultima volta.

La tragedia della morte di questo bambino di tre anni, si è diffusa in tutto il mondo in poche ore, lasciando nello sconforto migliaia di persone Dylan Milsom stava dando da mangiare alla anatre e stava trascorrendo una felice giornata con la sua mamma.