Un drammatico decesso è quello avvenuto la scorsa notte, in provincia di Como. La vittima è una ragazza di soli 26 anni, chiamata Irene Ceravolo che si era sposata appena 2 mesi fa con il suo più grande amore Giuseppe. I medici hanno cercato di rianimarla per più di un’ora inutilmente.

Sono tutti sconvolti da questa perdita così improvvisa e straziante. I suoi amici e parenti solo poche settimane fa avevano festeggiato con lei le sue nozze.

Secondo le informazioni rese note dai media locale, il dramma è avvenuto nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 luglio. Precisamente nell’abitazione in cui i due ragazzi vivevano a Bulgararograsso, in provincia di Como.

Irene lavorava come operatrice socio sanitaria e fino al giorno della tragedia, sembrava stare bene. Dai racconti dei familiari non ha mai avuto gravi problemi di salute.

Il marito Giuseppe è stato il primo a lanciare l’allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. Con la speranza di poterla salvare, l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale.

Una volta in pronto soccorso i medici hanno provato a rianimarla per più di un’ora, anche quando il suo battito era ormai assente. Alla fine purtroppo non hanno avuto altra possibilità che arrendersi e quindi dichiarare il suo decesso.

Il messaggio del sindaco per la morte di Irene Ceravolo

Da ciò che riporta un quotidiano locale, la famiglia solo 2 anni fa ha subito un’altra grave perdita. Il padre della ragazza è morto a causa di una malattia. Il funerale verrà fissato solo dopo tutti gli accertamenti del caso. Il sindaco Fabio Chindamo in un messaggio sui social, ha scritto:

Restiamo tutti senza parole perché davvero il tempo che ci è dato da vivere non dipende da noi. Si resta attoniti, a maggior ragione di fronte a una morte improvvisa per cause naturali, per un evento della vita sul quale non si ha avuta alcuna possibilità di incidere.