Padre e figlio recuperati senza vita nel fiume Trebbia: il 59enne si era tuffato per salvare il figlio 26enne in difficoltà

Un’altra tristissima vicenda è accaduta nel fiume Trebbia, padre e figlio hanno perso la vita in acqua. L’uomo di 59 anni si è tuffato per salvare il suo ragazzo di 26 anni in difficoltà, ma entrambi sono stati trascinati via e recuperati dopo oltre un’ora dai sommozzatori, ormai privi di vita.

Stavano trascorrendo una giornata di relax sulla spiaggia di Rondanera, quando il ragazzo ha deciso di rinfrescarsi in acqua. Tuttavia, dopo quel tuffo non è più riemerso. Il papà è subito intervenuto per salvarlo, si è tuffato nel fiume, ma anche lui è stato inghiottito dall’acqua e non è più riuscito a tornare a galla.

I presenti hanno subito lanciato l’allarme ai soccorritori, che in breve tempo sono intervenuti per portarli in salvo. Tuttavia, di padre e figlio non c’era più traccia. I sommozzatori sono riusciti a trovare i due corpi, ormai privi di vita, solo dopo un’ora.

Padre e figlio trovati dopo un’ora

Sulla spiaggia sono arrivati gli operatori sanitari del 118, un elisoccorso, i Vigili del Fuoco e i sommozzatori. Tutti hanno lavorato con la speranza di riuscire a salvare il 59enne e il 26enne, ma le ricerche si sono concluse con il più tragico degli epiloghi. Quando i soccorritori sono riusciti a trovare i due corpi, era ormai troppo tardi, padre e figlio erano annegati.

Quanto accaduto ha sconvolto la famiglia e tutti i bagnanti presenti, costretti a vedere la drammatica scena. Avrebbe dovuto essere una giornata di divertimento per un papà e suo figlio, che si è presto trasformata in una tragedia che nessuno dimenticherà mai.

Un’altra triste vicenda si è verificata ieri, 9 luglio, nella piscina di Battuda, a Pavia. Una bambina di 7 anni si è sentita male ed è finita sott’acqua per diversi minuti, incastrata sotto un gonfiabile. È stata trasportata con immediata urgenza in ospedale, ma i medici non hanno potuto fare nulla. Poco dopo, il suo cuoricino si è fermato per sempre.