Sono in corso tutte le indagini per l’episodio straziante che ha portato all’improvviso decesso di una bimba di soli 18 mesi, che ha perso la vita in una piscina. Gli inquirenti stanno cercando di capire come sono avvenuti i fatti e se gli adulti hanno delle responsabilità.

Le forze dell’ordine stanno facendo tutti i rilievi, ma da ciò che è emerso la piccola stava giocando in quella vasca, senza i genitori che la controllavano.

La vicenda straziante è avvenuta nella tarda mattina di martedì 11 luglio. Precisamente in un quartiere che si trova nel comune di Casaltone, che si trova nella provincia di Parma.

La famiglia di origine moldave, ha anche altri tre figli oltre la piccola deceduta. Vivono in quella zona da circa 6 anni ed infatti, sono ben inseriti. Vista l’afa di questi giorni, gli abitanti del posto hanno messo a disposizione una piscina gonfiabile per i bambini.

La piccola Ecaterina stava giocando con la sorella, ma da ciò che è emerso non c’erano adulti a controllarle. Tuttavia, dopo esser finita con la testa sotto l’acqua, ha perso i sensi.

Quando i familiari se ne sono resi conto, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Con loro sono arrivate anche le forze dell’ordine.

Il decesso della bimba di 18 mesi e le indagini sull’accaduto

I medici hanno cercato di rianimarla a lungo, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Purtroppo il cuore della bambina non ha mai ripreso a battere.

Vista la gravità dell’accaduto, le forze dell’ordine hanno avviato tutte le indagini del caso. Per ora non risultano esserci persone iscritte sul registro degli indagati.

Tuttavia, lo scopo degli agenti è quello di ricostruire con esattezza i minuti precedenti al dramma e capire se si sarebbe potuto evitare. Nel frattempo l’intera comunità sta cercando di mostrare vicinanza ed affetto alla famiglia, vista la grave perdita subita.