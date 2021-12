Una tragedia di Natale che si è verificata a Torino, precisamente in via Palatucci, sul campo “Beppe Viola”. Adrien Sandjo, calciatore attaccante di soli 18 anni, è stato colpito da un malore improvviso ed inaspettato ed è morto in campo, durante la partita Piemonte-Valle d’Aosta Under 19.

I suoi compagni di squadra lo hanno visto accasciarsi al suolo. Il 18enne si è piegato sulle sue ginocchia e poi si è lentamente lasciato andare. I testimoni hanno raccontato che avrebbe anche tentato di rialzarsi, senza riuscirci.

Tutti i presenti sono corsi in aiuto di Adrien Sandjo. Immediato anche l’intervento dei paramedici. Quest’ultimi hanno fatto di tutto per salvargli la vita e lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell‘ospedale Molinette. Una volta raggiunta la struttura ospedaliera, i medici si sono ritrovati costretti ad intubarlo e mandarlo in coma farmacologico.

Il suo cuore che continuava a battere debolmente, aveva fatto sperare e pregare la sua famiglia. Purtroppo, successivo giovedì 23 dicembre, il team ospedaliero ha dichiarato la morte celebrale del giovane calciatore e a mezzanotte dello stesso giorno, è arrivato il suo decesso. La famiglia, in una tragedia insopportabile, ha deciso di fare un gesto d’amore. Ha dato l’ok per l’esportazione e la donazione degli organi, così che Adrien Sandjo possa salvare altre vite e continuare a vivere in loro.

La vicenda, accaduta pochi giorni prima di Natale, si è rapidamente diffusa sul web, lasciando tristezza nel cuore di tantissime persone. Migliaia i messaggi pubblicati in sostegno alla sua famiglia, che si è ritrovata ad affrontare un dolore inaspettato. Tante anche le foto del calciatore apparse sui social e accompagnate dai messaggi di addio di chi lo conosceva e lo amava.

Dopo l’arrivo in ospedale, avvenuto il 22 dicembre intorno alle 16:00, nonostante i medici abbiano fatto il possibile, le condizioni del 18enne si sono aggravate fino alla sua morte.