Tragedia di Natale: Carlo Pica trovato senza vita nella sua auto

Carlo Pica non rispondeva più al telefono, un parente è riuscito a rintracciarlo grazie alla posizione del suo cellulare

Una tragedia di Natale che arriva dal comune di Latina. Carlo Pica è stato trovato senza vita all’interno della sua auto, parcheggiata a via Ponchielli. Il sessantenne era molto conosciuto nella zona, tutti lo chiamavano Zio Carlo.

Amava correre e con la famiglia era titolare di una concessionaria di moto. Quel giorno, prima di festeggiare il Natale insieme alla famiglia, Carlo Pica aveva deciso di andare a Latina per una corsa. Non c’era nulla che amava di più dei suoi allenamenti, tuttavia da qualche giorno aveva rivelato di non sentirsi molto bene.

Rintracciato da un familiare grazie alla posizione

Nel pomeriggio, i familiari non sono più riusciti a contattarlo così hanno lanciato l’allarme. Non rispondeva più al telefono e un parente era riuscito a rintracciarlo, attraverso la posizione, in quella strada di Latina.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118, che hanno cercato di rianimarlo, purtroppo senza successo. Carlo Pica era già deceduto all’interno della sua vettura.

I messaggi di addio per Carlo Pica sul web

La triste notizia è stata riportata sul quotidiano Latina Oggi. L’intera comunità è sconvolta, tutti conoscevano Zio Carlo, una di quelle personalità che che non si dimentica facilmente. Sono numerosi messaggi pubblicati sul web nelle ultime ore, da tutti coloro che hanno scelto di ricordarlo e salutarlo per l’ultima volta.

Non posso crederci, la tua simpatia e la tua spontaneità unica. Ciao zio Carlo. Condoglianze alla famiglia.

Ricevere una notizia così spezza il cuore. Resterai per sempre tra noi. Ciao zio Carlo.

Voglio ricordarti così, pazzerello e sempre con il sorriso.

Era simpatico, faceva divertire i suoi amici, soprattutto con i video che pubblicava su Facebook e che adesso sono accompagnati da commenti strazianti. Zio Carlo continuerà a vivere nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano e che gli volevano bene.