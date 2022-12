Cason Hallwood aveva cenato dai nonni e poi aveva raggiunto gli amichetti al parco. La sua mamma non dimenticherà mai quella telefonata

Sono tante le persone che si sono imbattute nelle foto di questo dodicenne. Si chiamava Cason Hallwood e come ogni bambino al mondo, era ansioso di svegliarsi la mattina di Natale e di aprire tutti i regali.

La sera precedente, era stato a cena a casa dai nonni e dopo aver mangiato in famiglia, era andato al parco con i suoi amici. Poche ore dopo, la madre ha ricevuto una chiamata che non dimenticherà mai per tutta la sua vita.

Louise, questo è il nome della donna, si è precipitata al parco per portare al suo amato figlio l’autoiniettore di epinefrina. Purtroppo non è riuscita a rianimarlo. Cason Hallwood soffriva di asma e allergia alle noci. Il suo cuore si è fermato per sempre il giorno di Natale.

Secondo i medici della struttura sanitaria in cui è stato trasportato, il dodicenne è deceduto a causa di uno shock anafilattico. L’autopsia ha evidenziato come causa, una reazione allergica alla cena di Natale a casa dei nonni vero, che conteneva noci. Solo in seguito, il nonno ha confessato di aver dimenticato dell’allergia del nipote e che era la glassa sul gammon che conteneva delle noci.

Il mio cuore si è spezzato in mille pezzi quando me ne sono reso conto. Non mi perdonerò mai.

Un amico di famiglia ha creato una pagina di raccolta fondi sulla piattaforma GoFoundMe, riuscendo a raccogliere oltre 10.000 $.

Oggi tutti ricordano Cason Hallwood, come un ragazzo solare e pieno di vita. Purtroppo la sua mamma non avrebbe mai potuto immaginare che quella cena contenesse delle noci e non avrebbe potuto evitare in nessun modo la prematura scomparsa del suo bambino.

Il dodicenne era felice di uscire con i suoi amichetti al parco e poi di svegliarsi il giorno successivo per scartare tutti i regali di Natale. La vita, a volte, è davvero ingiusta.