La tragedia arriva dalla Cina. Un uomo e la sua fidanzata sono stati condannati a morte per aver compiuto un gesto ingiustificabile ed inimmaginabile. Lui, papà di due bambini di 1 e 2 anni, lei una giovane che non voleva accettare dei figli non suoi.

Ci troviamo a Chongqing, in Cina. Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica Daily Mail, dopo la separazione il papà si è riaccompagnato con un’altra donna, ma quest’ultima continuava a rifiutarsi di accettare i suoi bambini. Così, a seguito di un litigio più acceso del solito, l’uomo si è fatto prendere dalla follia.

Dopo che la sua fidanzata ha cercato di tagliarsi i polsi, per mostrargli quanto soffrisse per la presenza di quei due innocenti bambini, lui ha deciso di lanciarli dal balcone. La più grande, una bambina di soli 2 anni, è morta a causa del violento impatto. Mentre il maschietto più piccolo, è stato trasportato con urgenza in ospedale. I medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita, ma le ferite riportate erano troppo gravi e alla fine il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

L’uomo e la sua fidanzata volevano costruirsi una nuova famiglia

L’uomo e la sua fidanzata volevano costruirsi una nuova famiglia insieme, dopo una prima relazione finita in malo modo. Ma il solo pensiero che quei bambini avessero il sangue di un’altra donna, tormentava la ragazza. Secondo i giornali cinesi, i due avevano già premeditato il gesto crudele. Ma non appena il papà ha gettato i suoi figli del balcone, è corso giù per le scale in lacrime, pentito per ciò che aveva fatto. Le telecamere di sicurezza della zona lo hanno ripreso mentre sbatteva la testa contro il muro e si disperava.

La notizia sconvolgente ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo attraverso i social network. Milioni di persone si sono ritrovate senza parole a dover leggere il crudele gesto di un padre, che avrebbe dovuto amare i suoi figli più di qualsiasi altra cosa e che invece li ha uccisi per compiacere una donna.