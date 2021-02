La tragedia è accaduta in provincia di Treviso, precisamente nel comune Vidor. Una mamma di 31 anni si è gettata lungo il ponte del fiume Piave, con in braccio il suo bambino di 18 mesi. Davanti alla scena, alcuni automobilisti hanno lanciato l’allarme ai soccorsi e alle forze dell’ordine.

Erano circa le 20:00 di ieri, quando la madre si è allontanata facendo perdere le sue tracce e quelle di suo figlio. In poco tempo, sul luogo sono giunti gli agenti dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari del 118.

Credit: pixabay.com

I soccorritori hanno trovato il bambino di un anno e mezzo in gravissime condizioni. È riuscito a sopravvivere al violento impatto e ora si trova all’ospedale di Treviso. Per la donna, invece, non c’è stato nulla da fare. Dopo il tentativo di suicidio, è morta sul colpo.

Mamma di 31 anni si getta dal ponte: soffriva di depressione

La vicenda è accaduta poche ore fa e non ci sono ancora molti dettagli. La donna di 31 anni viveva Vedelago ed era in cura in un centro specializzato, per via della sua depressione. Ieri, sarebbe dovuta andare a casa dei suoi genitori. Ma non vedendola arrivare, i familiari si sono preoccupati.

Credit: pixabay.com

Quando i soccorritori hanno avviato le ricerche, hanno trovato la Lancia Y della donna nei pressi del ponte sul Piave e in seguito, hanno fatto la drammatica scoperta.

Il bambino di un anno e mezzo ha riportato diversi politraumi e le sue condizioni sono molto gravi. I medici dell’ospedale di Treviso, stanno facendo il possibile per salvargli la vita.

Un’altra tragedia sempre a Treviso

Credit: pixabay.com

Nella giornata di ieri, sempre nel Trevigiano, si è verificata un’altra orribile tragedia. Un padre di 43 anni ha ucciso il suo bambino di due anni e poi si è tolto la vita, tagliandosi la gola.

Le indagini sulla vicenda sono ancora in corso, ma sembrerebbe che il bambino soffrisse di una malattia per la quale non esiste cura.