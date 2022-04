Un grave lutto ha colpito la comunità di Santo Stefano di Cordignano, in provincia di Treviso. Purtroppo Federico Carniel è morto a 43 anni, il giorno dopo aver sposato la donna della sua vita e la mamma delle sue 2 figlie. Stava combattendo contro una grave malattia da 3 lunghi anni.

CREDIT: FACEBOOK

In tanti in queste ore in tanti si sono mostrati sconvolti da questa perdita così straziante. Ha lasciato le sue bambine, la moglie e tutti i suoi cari.

Federico Carniel era un imprenditore di 43 anni. Era il titolare dal 2013, di un’azienda chiamata CF Therm, che si occupa proprio di termoidraulica. Stava con Lisa da 18 lunghi anni.

Solamente 3 anni fa ha scoperto di avere un tumore e da quel momento è iniziata la sua lunga battaglia. Si è sottoposto a tutte le cure e le terapie di cui aveva bisogno. Infatti in poco tempo sembrava esser guarito.

Tutta la famiglia era felice, perché per tutti loro sembrava esser passato il momento difficile. Però, solo pochi mesi fa, durante un controllo di routine, è venuta fuori una nuova triste realtà.

I medici hanno scoperto che il tumore era tornato, ma questa volta era più aggressivo di prima. Infatti hanno iniziato di nuovo tempestivamente tutte le terapie per provare a combatterlo un’altra volta.

Il tragico decesso di Federico Carniel ed il matrimonio con Lisa

In pochissime settimane le condizioni del giovane papà sono peggiorate. Di conseguenza è stata necessario il ricovero nell’Hospice Casa Antica Fonte, di Vittorio Veneto.

È proprio in questa struttura, che il giorno prima del suo decesso, si è unito in matrimonio con Lisa. La donna che lo ha accompagnato per 18 lunghi anni e con la quale ha avuto anche due bambine, di 12 ed 8 anni.

Federico oltre alla sua famiglia, ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di tutti suoi parenti ed in tutti quelli che lo hanno conosciuto. Il suo funerale è stato celebrato nella giornata di ieri, venerdì 1 aprile, nella chiesa di Santo Stefano di Cordignano.