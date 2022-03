Il tragico decesso del giovane e noto attore Beam Papangkorn di 25 anni, risale alla serata di mercoledì 23 marzo. I suoi familiari lo hanno trovato nel suo letto ormai in coma. Infatti nonostante i loro disperati tentativi di portarlo in ospedale, per lui non c’è stato praticamente più nulla da fare.

Questa tragica ed improvvisa scomparsa, ha sconvolto molti personaggi del mondo dello spettacolo. Infatti in tanti hanno voluto scrivere dei messaggi di cordoglio sui social.

Beam Papangkorn aveva appena 25 anni, ma nonostante la sua giovane età stava avendo un certo successo soprattutto su Netflix. È diventato famoso soprattutto grazie alla serie The Stranded.

Interpretava un ragazzo chiamato Kraam ed era uno dei personaggi principali. Inoltre, ha avuto anche dei ruoli nei film Blue Wave, Mister Marman e tante altre pellicole.

Il suo tragico decesso risale alla serata di mercoledì 23 marzo. Stava dormendo nella sua abitazione, quando i suoi familiari sono andati a svegliarlo e si sono resi conto che non rispondeva.

Si sono presto allarmati e la madre disperata, con la speranza di poterlo salvare, ha deciso di portarlo d’urgenza in ospedale. Tuttavia, il giovane attore era ormai in uno stato comatoso e nonostante i tentativi dei medici, il suo cuore ha cessato di battere.

Il messaggio dell’agenzia per la morte di Beam Papangkorn

Per il momento non è ancora chiara la causa che ha portato alla sua morte. Per i dottori è probabile che abbia avuto un malore improvviso mentre stava dormendo e non c’è stato più nulla da fare.

Ad informare tutti della tragica ed improvvisa scomparsa è stata proprio l’agenzia che si occupava di lui. In un post su Instagram hanno avvisare tutti della perdita subita. Nella didascalia hanno scritto: