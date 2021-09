Si chiamava Giulia Segato la ragazza di soli 29 anni, che è morta nella notte tra giovedì e venerdì, mentre stava rientrando nella sua abitazione. È stato proprio il padre a trovarla, poiché non vendendola rientrare è andato a controllare dove fosse finita. I tentativi dei sanitari sono risultati inutili.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda drammatica, che ovviamente ha sconvolto tutta la comunità. In molti stanno scrivendo tanti messaggi di cordoglio sui social.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia è avvenuta nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 settembre. Precisamente nel piccolo comune di Fiesso d’Artico, in provincia di Venezia.

La ragazza era uscita con un suo amico e prima di rientrare, aveva mandato un messaggio audio a suo padre, in cui ha detto: “Papà sto arrivando, sono a pochi minuti da lì.”

Tuttavia, proprio mentre era a pochi centinaia di metri dalla casa, ha avuto un grave incidente. Giulia era a bordo della sua Lancia Ypsilon, quando all’improvviso mentre stava cercando di schivare una macchina durante una manovra di sorpasso, è andata a sbattere contro un cordolo.

I presenti hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, ma nonostante il loro disperato intervento per lei non c’è stato nulla da fare. La ragazza è morta praticamente sul colpo.

La scoperta del papà di Giulia Segato e le parole dell’uomo

Il padre non vedendola tornare, ha deciso di uscire a controllare. Tuttavia, proprio durante il tragitto, ha visto che stava accadendo qualcosa. Quando si è avvicinato, ha fatto la drammatica scoperta. L’uomo in un’intervista con il Corriere del Veneto ha detto:

Sono andato a cercarla ma quando ho visto l’incidente ho capito, aveva solo una mano scoperta quando l’ho vista dal lenzuolo. Mi sono avvicinata, l’ho toccata, mi sono sentito mancare.

Mi sembra di sentirla, mi pare che stia rientrando. Credo che non riusciremo a stare qui, in questa casa enorme solo io e mia moglie. Venderemo tutto e andremo via. Penso a quanto il mio lavoro mi ha portato via da casa, al tempo che non ho trascorso con Giulia.

