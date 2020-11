Dopo più di 5 giorni di lavoro, le operazioni per salvare il bimbo intrappolato nel pozzo, si sono concluse in tragedia. Purtroppo i soccorritori sono riusciti a recuperare il suo corpo ormai senza vita. I medici intervenuti non hanno potuto far nulla, ma ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Un evento drammatico, che ha sconvolto tutta comunità, ma anche la Nazione. In molti hanno pregato affinché avvenisse il lieto fine che tutti desideravano.

La tragedia si è consumata nella giornata di mercoledì 4 novembre. Precisamente nel distretto di Barahbujurg, vicino la città di Niwadi, in India. Il piccolo, chiamato Prahlad Kushawaha era vicino al padre ed alcuni operai, che stavano lavorando per mettere un involucro su una tubatura.

Al momento non è ancora chiaro come sia caduto all’interno del pozzo, profondo circa 200 metri. I presenti hanno lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine, che hanno avviato subito le operazioni per riuscire a salvarlo.

Hanno chiesto anche l’intervento dell’esercito. I soccorritori, per riuscire a recuperare il bimbo, hanno deciso di scavare una piccola galleria parallela. Inoltre, hanno anche mandato l’ossigeno all’interno del pozzo, per permettergli di respirare.

Tutte le operazioni però, si sono concluse nella giornata di domenica 8 novembre. Per il bambino era troppo tardi, infatti i soccorritori hanno potuto recuperare il suo corpicino ormai senza vita. Lo hanno trasportato anche in un ospedale vicino, ma i medici ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Bimbo intrappolato nel pozzo, la dinamica

CREDIT: NEWS7 INDIA

Il padre ha assistito a tutta la scena, ma non ha potuto far nulla per salvare il suo piccolo di soli 3 anni. I soccorritori hanno recuperato il suo corpo a circa 18 metri di profondità.

Le forze dell’ordine ora stanno indagando su tutta la vicenda, per capire bene come si siano svolti i fatti. Però, dalle prime informazioni emerse sembrerebbe, che si sia trattato di una tragica fatalità, che purtroppo ha portato alla morte del bambino.

Per tutti i famigliari e tutta la comunità, sono state ore di angoscia e disperazione. Tutti infatti speravano che i soccorritori sarebbero riusciti a salvarlo, ma alla fine è avvenuto il tragico epilogo, che ha spezzato i cuori di tutti.