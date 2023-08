Un’altra triste vicenda che si è verificata la sera di Ferragosto, nel comune di Cerveteri, in provincia di Roma. Fabrizio De Angelis ha perso la vita mentre si trovava a bordo del suo scooter.

Erano circa le 23 dello scorso 15 agosto, quando Fabrizio De Angelis si trovava a bordo del suo scooter su via Furbara Sasso. Improvvisamente, per cause ancora da chiarire, il quarantasettenne ha perso il controllo del mezzo a due ruote e si è scontrato contro un albero.

In breve tempo è stato lanciato l’allarme agli operatori del 118, che si sono precipitati sul posto. Fabrizio De Angelis è stato trasportato con immediata urgenza all’ospedale San Pio di Bracciano, dove si è spento per sempre poco dopo.

Sulla vicenda sono intervenuti anche gli agenti dei Carabinieri, che hanno aperto un fascicolo di indagine per cercare di ricostruire gli ultimi istanti di vita dell’uomo. Bisognerà capire perché Fabrizio abbia perso il controllo del suo scooter. Non risultano altri mezzi coinvolti nello scontro.

La salma di Fabrizio è, al momento, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non è ancora chiaro se verrà disposta a meno l’autopsia. I risultati dell’esame potrebbero far luce sull’esatta a causa del decesso.

Fabrizio De Angelis come Massimo Sattin

Una tragedia come quella accaduta pochi giorni fa sulla statale 45bis, all’altezza di Rezzato, in provincia di Brescia. Un uomo di 39 anni, chiamato Massimo Sattin, ha perso la vita mentre era alla guida della sua moto. L’uomo si è scontrato contro un furgone ed è stato sbalzato in una scarpata. Un volo che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Gli agenti delle forze dell’ordine ipotizzano che Massimo abbia invaso la corsia opposta all’altezza di una curva, proprio mentre il furgone arrivava dal senso opposto. Nonostante il tempestivo intervento del 118, gli operatori sanitari non hanno potuto fare nulla. Sattin era padre di due bambini ed era tornato in Italia insieme a loro e a sua moglie a marzo del 2021.