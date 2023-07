Una vacanza per una coppia del Regno Unito, si è trasformata in qualcosa davvero straziante. Purtroppo una donna chiamata Jane Pressley è deceduta in seguito ad un’intossicazione alimentare, che non le ha lasciato scampo.

Il marito Michael, anche lui colpito da questi malesseri, è riuscito a riprendersi e con lui anche i 350 ospiti di quel resort, che hanno accusato i suoi stessi malori. L’uomo ha deciso di presentare una denuncia.

I fatti sono avvenuti lo scorso novembre. La coppia residente nel Regno Unito, si era recata in un resort a Capo Verde, per passare insieme una vacanza di circa 2 settimane, per festeggiare il loro anniversario.

Tuttavia, due giorni dopo il loro arrivo in questa struttura, i due signori hanno iniziato ad accusare malesseri come vomito e diarrea. I dottori per entrambi hanno disposto il ricovero in ospedale.

L’uomo però, come gli altri 350 ospiti di quell’hotel è riuscito a riprendersi in fretta. La moglie invece, essendo affetta anche una condizione molto grave, ha avuto sintomi più complessi.

Di conseguenza, pochi giorni dopo per lei hanno disposto il trasferimento urgente in un ospedale nel Regno Unito. Però è proprio qui, che nonostante la cura antibiotica, ha perso la vita pochi giorni dopo il suo arrivo.

Le indagini per il decesso di Jane Pressley

Michael Pressley sconvolto dalla grave perdita subita, ha deciso di presentare una regolare denuncia. Dal suo racconto e quello di altri ospiti dell’albergo, gli avevano servito del pollo crudo e coperto di mosche. Il medico legale nella relazione dell’autopsia, ha scritto:

Esacerbazione infettiva di broncopneumatia cronica ostruttiva.

L’uomo insieme alle altre 350 persone presenti nella struttura e che hanno accusato gli stessi malesseri, hanno presentato un esposto. Jane ha lasciato oltre al marito, i familiari ed anche due figlie di 37 e 30 anni. Michael nel parlare della scomparsa della moglie, ha detto: “Anche se nulla la riporterà indietro, abbiamo bisogno di risposte!”