Una tragedia immane quella accaduta ad Udine e che ha visto morire un ragazzo di soli 16 anni. Riccardo Franzin è morto a seguito di un brutto incidente con una smart. Il giovane rugbista stava percorrendo via delle Ferrovie sotto la pioggia, quando un uomo di circa 57 anni lo ha travolto.

Secondo quanto riportato e una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il 16enne sia balzato per diversi metri e il successivo impatto con l’afalto sia stato per lui fatale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma a nulla sono serviti i loro disperati tentativi per salvare la vita di Riccardo Franzin. Le ferite riportate erano troppo gravi.

Le forze dell’ordine ora stanno indagando su quanto accaduto e stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, per stabilire le eventuali colpe. Non è ancora chiaro se la responsabilità sia del conducente della vettura o dello stesso pedone.

La vicenda si è presto diffusa sul web, lasciando sconforto nel cuore di migliaia di persone. Una vita spezzata a soli 16 anni. Numerosi anche i messaggi di cordoglio e di supporto per la famiglia del ragazzo.

Tra i tanti messaggi apparsi sui social network, è apparso anche quello di mamma Nadia, distrutta dalla perdita del suo amato figlio. La donna, attraverso un post su Facebook, ha scritto:

Nella vita bisogna imparare a non dare mai nulla per scontato, perché in un attimo tutto può cambiare.