Si trasforma in tragedia il Rally Sandalion in Sardegna, ultima tappa del Motorally italiano, apertosi nella giornata odierna per concludersi martedì. Durante il trasferimento tra la prima e la seconda prova speciale oggi in programma, successivamente a uno scontro con un fuoristrada che procedeva in direzione contraria, è morta la 18enne Sara Lenzi di Riotorto, frazione di Piombino (provincia di Livorno), che era in sella a una Beta del Team Beta Dirt Racing.

Sara Lenzi: gli istanti finali

Secondo le prime informazioni raccolte, sembra che a un certo punto Sara Lenzi, intenta a percorrere in discesa una strada stretta e asfaltata, si sia trovata dinanzi una Jeep proveniente in senso contrario. Malgrado la velocità relativamente bassa, nel frenare la ruota anteriore della Beta la ragazza ha perso aderenza, equilibrio e, cadendo, ha sbattuto la testa contro la parte anteriore della macchina.

Nessuna speranza

Così si è spezzata una giovanissima vita, che aveva un brillante futuro. L’incidente non ha lasciato il benché minimo scampo a Sara Lenzi e il personale medico, prontamente intervenuto, si è dovuto arrendere all’evidenza. Purtroppo non c’era più nulla da fare, se non constatare il decesso.

Alla gara sarda Sara Lenzi si era presentata da seconda nella graduatoria femminile, dietro Raffaella Cabini (RSMoto). La neo maggiorenne aveva concluso la prima sessione speciale al 66esimo posto, vinta, a sorpresa, da Danilo Petrucci.

Subito vittoria per Petrucci

Grande appassionato di enduro, l’ex ducatista, compagno di team di Andrea Dovizioso (che lascerà la scuderia italiana), correrà per la KTM il prossimo anno. Jacopo Cerutti, il pilota dell’Husqvarna già laureatosi campione italiano nella precedente prova, lo ha convinto ad affrontare la sua prima gara off-road.

Sara Lenzi: incidente fatale

Dopo la seconda speciale, che era stata vinta da Leonardo Tonelli su Alessandro Botturi, i direttori di gara hanno sospeso la giornata, non appena è emersa la notizia del fatale incidente.