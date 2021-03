Dramma in provincia di Napoli, muore dopo un malore in auto

Nella mattina di mercoledì 24 marzo, un vero e proprio dramma si è consumato nella provincia di Napoli. A pochi passi dalla circumvallazione esterna tra Villaricca e Mugnano, nell’area nord di Napoli, un uomo è morto per un malore improvviso avvertito mentre era alla guida sua auto.

Muore dopo aver avvertito un malore mentre era alla guida del suo veicolo. É questo quello che è successo nell’area nord a Napoli dove, a pochi passi dalla circumvallazione esterna tra Villaricca e Mugnano, un uomo ha accostato la sua auto dopo aver avvertito un malore. Poco secondi dopo, però, la morte.

Infatti, dopo aver messo piede sulla strada su cui ha accostato, si è accasciato a terra, privo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri locali, gli agenti della Polizia di Stato e i soccorsi. Il tempestivo intervento da parte dei soccorsi di salvare l’uomo, però, è stato del tutto vano.

Dunque non ce l’ha fatta l’uomo originario di San Giorgio Cremano, deceduto per un malore improvviso, nonostante gli insistenti tentativi di salvare la sua vita da parte dei soccorsi. Oltre alle forze dell’ordine e al 118, sul posto è intervenuto anche il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, per cercare di coordinare tutte le operazioni.

Muore dopo un malore in auto, dopo il dramma traffico in tilt

Un vero e proprio dramma che ha scosso tutta la comunità di Mugnano, oltre che quella di Villaricca. Dopo la tragedia che si è consumata, la circumvallazione è andata in tilt. Si tratta, infatti, di una strada molto trafficata la quale, dopo il tragico evento, è stata protagonista di numerose code. Il traffico è stato creato dagli automobilisti che hanno rallentato nel loro viaggio per capire cosa stesse succedendo.

Dopo la tragedia, dunque, la rete stradale sulla Circumvallazione esterna tra Villaricca e Mugnano è andato in tilt. Ricordiamo che questa è una strada molto trafficata e che, recentemente, ha subìto anche operazioni di riqualificazione stradale allo scopo di migliorare le condizioni di viabilità.