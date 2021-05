Tragedia in provincia di Treviso, Emma Grespan si è spenta a soli 17 giorni nella sua culla: "Ora sono in cielo e brillerò per voi"

Una tragedia senza fine quella accaduta lo scorso 26 aprile a Lovadina di Spresiano, in provincia di Treviso. Una bambina di soli 17 giorni, di nome Emma Grespan, è morta davanti agli occhi della sua mamma e del suo papà.

Dopo una notte tranquilla, Alice 26 anni e Francesco 28 anni, si sono alzati per iniziare la giornata, quando si sono resi conto che qualcosa non andava nella piccola Emma. I due genitori, dinanzi la preoccupante situazione, hanno subito lanciato l’allarme ai soccorsi.

In poco tempo, sul posto sono giunti un’ambulanza e l’elisoccorso. La piccola è stata portata in ospedale in codice rosso, ma a nulla è servita quella disperata corsa. I medici non hanno potuto fare nulla per salvare la vita della bimba di 17 giorni. Ogni loro tentativo è risultato vano e alla fine, hanno potuto soltanto dichiarare il suo decesso.

Una morte che non ha una spiegazione, una tragedia immane che ha sconvolto l’intera comunità e tutti coloro che conoscevano i due genitori. Alice e Francesco hanno dovuto dire addio alla loro bambina e il prossimo 3 maggio, verranno celebrati i suoi funerali.

L’epigrafe della piccola Emma Grespan

Una madre e un padre travolti dal dolore, che hanno scelto una frase commovente da scrivere sull’epigrafe della loro piccolina, per darle voce:

Non piangete, mamma e papà, le lacrime vi impedirebbero di vedere le stelle. Ora sono in Cielo e brillerò per voi.

Una nuova piccola stella, che da quel giorno brilla e continuerà a brillare insieme alle altre stelle di tutti quei bambini volati in cielo troppo presto.

La notizia della morte di Emma Grespan si è diffusa sul web, lasciando tristezza nel cuore di migliaia di persone. Tanti i commoventi messaggi, rivolti soprattutto ai due genitori. In molti hanno voluto esprimere la propria vicinanza e il proprio cordoglio di fronte un dolore così grande.