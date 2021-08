Un incidente terrificante si è verificato lo scorso giovedì 16 agosto nel trevigiano, più precisamente nei pressi di Levada Ponte di Piave. Simone Stefanel, chef, marito e papà di una bambina, è morto carbonizzato all’interno della sua vettura. La macchina aveva preso fuoco dopo che la stessa era uscita fuori strada e aveva impattato contro un albero sul lato della strada.

Simone stava percorrendo la strada provinciale 117 dalla frazione di Busco verso Levada di Ponte di Piave. Erano le ore 16:00 circa e a breve avrebbe aperto il suo ristorante “Il Gabbiano“.

Per cause ancora da accertare, l’uomo ha perso il controllo della sua auto, una Nissan Qashqai alimentata a GPL, ed è uscito fuori strada. La vettura ha sbattuto in maniera molto violenta contro gli alberi cresciuti sulla banchina ed ha subito preso fuoco.

Le fiamme hanno rapidamente circondato l’auto, lasciando intrappolato l’uomo all’interno. Sul posto sono intervenuti, avvisati da alcuni passanti, i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco.

Purtroppo, ogni tentativo non solo di salvare l’uomo, ma anche di estrarlo dall’auto in fiamme, è risultato vano.

Sul posto era giunto anche un elicottero, che teoricamente avrebbe dovuto trasportare il 49enne nel più vicino ospedale, qualora ce ne fosse stato bisogno.

Il velivolo è ripartito prima ancora che i vigili del Fuoco spegnessero del tutto l’incendio, rendendosi conto che ormai non c’era più nulla da fare.

Il disperato tentativo di alcuni passanti di estrarre Simone Stefanel dall’auto in fiamme

Negli istanti subito successivi all’impatto dell’auto guidata da Simone Stefanel ed al conseguente scoppio dell’incendio, gli automobilisti che hanno assistito alla scena, sono subito intervenuti.

Loro non solo hanno chiamato i soccorsi, ma hanno anche provato a spegnere l’incendio da soli, tramite l’utilizzo di un estintore. Purtroppo, anche il loro disperato intervento non è servito a nulla. Per lo chef trevigiano non c’era più nulla da fare.

Simone Stefanel era conosciuto e molto apprezzato da tutta la comunità. Tutti i media locali hanno contribuito a divulgare la notizia della sua morte. E in tantissimi, tra amici, parenti e istituzioni del posto, hanno espresso tutto il loro dolore per la scomparsa dello chef, pubblicando messaggi di cordoglio sui social network.