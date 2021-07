Tragedia nella NHL: Matiss Kivlenieks è morto a 24 anni mentre era nella vasca idromassaggio

Una tragedia immane quella che si è abbattuta sui Columbus Blue Jackets. Il portiere della squadra, Matiss Kivlenieks, è morto a soli 24 anni a causa di un fuoco d’artificio che lo ha colpito al petto. La straziante vicenda si è verificata durante le celebrazioni per la festa del 4 luglio negli Stati Uniti. La lega nordamericana di hockey e tutto il mondo sportivo sono in lutto per la morte del giovane 24enne.

Il 4 luglio rappresenta un giorno importante per gli americani dal momento che simboleggia la festa dell’indipendenza. I festeggiamenti che si sono tenuti negli Stati Uniti in occasione di questa festa si sono trasformati in una vera e propria tragedia. Matiss Kivlenieks, portiere 24enne della Columbus Blue Jackets, è morto a causa di un fuoco d’artificio che lo ha colpito nel petto.

Tragedia nella Columbus Blue Jackets: i risultati dell’autopsia hanno rivelato la causa della morte

La vicenda ha sconvolto il mondo sportivo americano, soprattutto per quanto riguarda la causa della morte. Stando ai risultati dell’autopsia il giovane portiere è morto a causa di un trauma toracico causato dall’esplosione di un fuoco d’artificio. L’autopsia effettuata sul giovane ha permesso di escludere l’ipotesi di morte del 24enne causata da una caduta.

Dopo l’immane tragedia, i vigili del fuoco e i soccorsi si sono precipitati sul luogo dell’incidente. Matiss Kivlenieks è stato trasportato immediatamente in ospedale dove è stato dichiarato morto. Stando alle prime ricostruzioni, al momento dell’incidente il giovane portiere si trovava all’interno di una vasca idromassaggio quando qualcuno ha iniziato a far esplodere fuochi d’artificio.

Matiss non era solo ma si trovava insieme ad altre persone. Il tubo da cui provenivano i fuochi d’artificio si è rivolto verso il giovane che è morto dopo essere stato colpito al petto. Un ufficiale di polizia si è espresso con queste parole riguardo quanto accaduto:

Al momento, siamo abbastanza sicuri che sia stato un tragico incidente.

L’intera squadra dei Columbus Blue Jackets ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Matiss Kivlenieks. Tramite un comunicato ufficiale, il direttore generale della squadra ha dichiarato:

La vita è così preziosa e può essere così fragile. Abbracciate i vostri cari oggi. RIP Matiss, ci mancherai così tanto.

Molti sono stati coloro che hanno voluto ricordare Matiss Kivlenieks, scomparso prematuramente per una tragedia immane.