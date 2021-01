Tragedia per una promessa del calcio: ucciso a coltellate nel tentativo di sedare una rissa

La tragedia è accaduta in Irlanda, per la precisione a Dublino. Josh Dunne, 16enne promessa del calcio, è rimasto ucciso nel tentativo di sedare una rissa. La giovane vittima ed un suo amico, avevano notato tre persone che avevano iniziato una colluttazione, e avevano deciso di intervenire per separarle.

Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica Irish Sun, pare che la lite fosse scoppiata tra due riders ed un uomo che stava cercando di rubare una delle loro biciclette. Accortisi di ciò che stava accadendo, i due hanno inseguito il ladro e, dopo averlo raggiunto, avevano scatenato con lui una vera e propria rissa.

Vedendo l’intera scena, Josh e il suo amico hanno deciso di intervenire per cercare di sedare la rissa. Rissa che però è degenerata, quando uno dei due riders ha estratto un grosso coltello. Nella ressa, la lama del coltello ha raggiunto sia Josh che il suo amico, che sono rimasti a terra feriti.

Alcuni passanti hanno avvisato i soccorritori che si sono poi precipitati sul posto. Immediato il trasporto d’urgenza in ospedale, ma per il 16enne non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite da arma da taglio che, alla fine, hanno decretato il suo decesso. L’amico, colpito ad un polmone, sta tuttora lottando per sopravvivere.

La Polizia di Dublino ha aperto subito un’indagine sull’accaduto e sta cercando i due riders responsabili della rissa e della conseguente morte di Josh. Il ladro che stava cercando di rubare la bicicletta, invece, è stato identificato dopo che si è recato in ospedale per un taglio riportato e si è costituito.

Il dolore per la morte di Josh Dunne

La morte di Josh Dunne ha provocato una grande tristezza ai tanti che avevano la fortuna di conoscerlo. Nonostante la giovane età, aveva già fatto in modo che il suo nome circolasse nel mondo del calcio, per via del suo innato talento. Molto commoventi le parole di sua sorella Jade, che ha scritto: