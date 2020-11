Una tragedia sconvolgente quella che ha colpito la comunità di Bottegone, una piccola frazione di Pistoia. Gabriele Del Moro, di soli 14 anni, è venuto a mancare all’affetto dei propri cari e dei propri conoscenti lo scorso venerdì 30 ottobre, dopo aver lottato duramente e da tempo con una grave forma di tumore.

Non ce l’ha fatta il piccolo Gabriele. Si è spento tra l’affetto della sua famiglia che non lo ha mai abbandonato e non ha mai perso le speranze. Un bambino che mai aveva avuto problemi di salute, lo scorso agosto aveva scoperto che c’era qualcosa che non andasse.

Stanchezza cronica e mancanza di appetito avevano spinto i suoi genitori a fare degli esami che hanno, fin da subito, evidenziato una grave e rara forma di tumore.

Credit: Ospedale Meyer – Firenze

L’amore della sua famiglia e dei suoi amici, unito allo sforzo dei dottori dell’Ospedale Meyer di Firenze, non hanno potuto far nulla per evitare il più tragico degli epiloghi. Gabriele si è spento proprio all’ospedale pediatrico del capoluogo toscano.

I funerali di Gabriele Del Moro

La famiglia di Gabriele Del Moro è conosciuta ed apprezzata in tutto il paese e, la notizia della prematura dipartita del 14enne, ha sconvolto tutti.

Tutti lo descrivono come un ragazzo simpatico, solare, vivace. Amava giocare a calcio e faceva parte di una squadra del posto.

Familiari, vicini di casa, amici o semplici conoscenti si riuniranno per celebrare il suo funerale domani, lunedì 2 novembre, presso la chiesa della Misericordia di via Can Bianco, a Pistoia.

Credit: Giacomo – Youtube

Una tragedia molto simile è accaduta soltanto un giorno prima, a Milano. Denise Paganotti, di soli 21 anni, si è spenta improvvisamente a causa di una malattia fulminante che non le ha lasciato scampo.

Fino a qualche giorno prima la giovane non aveva mai sofferto di nessuna patologia e non aveva mai accusato nessun tipo di malessere. Poi, una settimana fa, la ragazza si è sentita male e si è recata d’urgenza all’Ospedale di Brescia. Nonostante il trasferimento all’Ospedale di Milano e lo sforzo enorme dei medici, per lei non c’è stato nulla da fare. Le sue condizioni sono diventate subito critiche e, una settimana dopo il suo ricovero, è morta.