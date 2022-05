Paura per le strade di Fiumicino: una donna senza patente ha travolto una bambina di due anni nel suo passeggino

Tragedia sfiorata a Fiumicino, su via del Faro. Una bambina di due anni, che si trovava nel suo passeggino, è stata travolta da un furgone. Alla guida c’era una donna senza patente, che stava “imparando a guidare” accanto a suo marito.

Fortunatamente, la bambina di due anni non ha riportato gravi conseguenze. È stata soccorsa e medicata, ma non ha riportato traumi gravi.

Il furgone ha scaraventato via il passeggino e all’arrivo dei soccorsi, gli operatori sanitari hanno trovato la piccola sul marciapiede, coperta di sangue, che piangeva disperatamente. Anche la sua mamma, una donna di 37 anni, era rimasta leggermente ferita.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia, che hanno subito aperto le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Dopo i primi accertamenti, hanno scoperto che alla guida del furgone c’era una donna di 33 anni sprovvista di patente, che stava prendendo lezioni da suo marito. Ora è stata denunciata per lesioni e guida senza patente. Non aveva nemmeno il foglio rosa, che permette di guidare con accanto una persona patentata da almeno 10 anni.

Diversi passanti, testimoni della scena, hanno lanciato l’allarme al 118 e alle forze dell’ordine. Al loro arrivo, gli operatori sanitari si sono occupati della bambina di due anni, spaventata e confusa da quanto accaduto. Anche la madre era sotto choc. Fortunatamente, entrambe stavano bene, anche se le cose sarebbero potute andare diversamente.

I paramedici hanno comunque deciso di trasportare la minore in ospedale, per i dovuti accertamenti. Dopo qualche ora sotto osservazione, è potuta tornare tra le braccia della sua mamma.

Bambina di due anni investita: la dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, sembrerebbe che la donna di 33 anni di origini bengalesi, avrebbe completamente perso il controllo del mezzo, finendo sul marciapiede e travolgendo il passeggino della piccola. Per fortuna, non stava procedendo ad una velocità elevata.

Adesso dovrà rispondere delle sue azioni, è stata denunciata per lesioni a terzi e guida senza patente.