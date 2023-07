Ha notato che le due erano in difficoltà, Gianfranco Ricci non ha esitato a gettarsi in mare per salvarle. Le onde lo hanno trascinato via

La triste vicenda è accaduta sulla spiaggia di Santa Severa. Gianfranco Ricci ha perso la vita a 60 anni, dopo aver salvato una madre di 44 anni e la sua bambina di 9 anni.

Stava trascorrendo una giornata al mare, quando ha notato le due in difficoltà tra le onde. Non ci ha pensato due volte, Gianfranco Ricci si è tuffato nell’acqua e ha riportato a riva la donna e la figlia di soli 9 anni. Un gesto eroico, che purtroppo gli è costato la vita. Il 60enne è annegato davanti agli occhi di tutti i presenti.

I bagnini avevano esposto la bandiera gialla, per via del mare mosso. Mamma e figlia stavano facendo il bagno, quando le onde le hanno messe in serie difficoltà. Forse, se Gianfranco non se ne fosse reso conto, a rimetterci la vita sarebbero state proprio loro. L’uomo non ha esitato a precipitarsi in loro soccorso, è riuscito a mettere in salvo prima la minore e poi la sua mamma. In pochi secondi, però, il mare lo ha tradito e le onde lo hanno trascinato via.

Gianfranco Ricci non ce l’ha fatta

Sul posto sono giunti i soccorritori della guardia costiera e gli agenti delle forze dell’ordine, ma nessuno ha potuto fare nulla per salvare Gianfranco. Il suo corpo, ormai in fin di vita, è stato recuperato dopo circa mezz’ora. Ricci è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Gemelli di Roma, ma il suo cuore si è fermato per sempre durante il volo. Gli operatori sanitari hanno cercato di fare il possibile. Purtroppo ogni tentativo è stato vano.

La triste vicenda si è rapidamente diffusa sul web e ha spezzato il cuore di tantissime persone. Numerosi i messaggi che sono apparsi sui social nelle ultime ore, Gianfranco Ricci è stato elogiato come un eroe, che ha perso la vita per salvare quella di una madre e della sua bambina di 9 anni.