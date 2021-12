Lutto per la tragica morte di Manuel Calise: tra pochi mesi avrebbe compiuto 18 anni. È morto mentre si trovava a bordo del suo scooter

Un altro tragico incidente che si è verificato tra Casamicciola e Lacco Ameno (Ischia). Manuel Calise è morto a 17 anni mentre si trovava a bordo del suo scooter. Tra pochi mesi avrebbe raggiunto la maggiore età.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che si sia scontrato frontalmente con una vettura guidata da un ventiduenne. Vettura che si è poi ribaltata su un lato. Per questo i soccorritori credono che il giovane abbia provato a sterzare, nel tentativo di evitare Manuel Calise. Purtroppo, quest’ultimo è stato scaraventato violentemente verso la scogliera sottostante alla strada dell’incidente.

L’impatto violento è stato fatale per il 17enne, che è morto sul colpo. I medici hanno deciso di procedere con l’esame autoptico, che verrà effettuato sul cadavere domani 4 dicembre.

La notizia ha sconvolto i familiari, gli amici e l’intera comunità. Tanti i messaggi di cordoglio e le foto di Manuel che sono apparse sui social, accompagnate da strazianti messaggi di addio e di cordoglio.

I messaggi d’addio per Manuel Calise

Tra questi, le parole della scuola che il giovane frequentava:

Tutta la comunità scolastica del Liceo abbraccia forte i genitori, i familiari e i compagni di classe di Manuel. Una giovane vita recisa nel fiore dei suoi anni lascia tutti senza parole. Preghiamo per lui. Che la terra ti sia lieve, Manuel.

E anche quelle della sua squadra sportiva di nuoto Auras Ischia:

Purtroppo è venuto a mancare Manuel, nostro allievo ed ex atleta. L’Auras è vicina alla famiglia. Ciao, Manuel.

Manuel era un ragazzo conosciuto ed amato da molte persone e tra pochi mesi avrebbe compiuto 18 anni. Purtroppo l’incidente ha spezzato la sua vita in pochi istanti. Un dolore inaspettato che ha gettato nel dolore e nello sconforto tutti coloro che lo hanno conosciuto ed amato.

Le forze dell’ordine hanno aperto un fascicolo d’indagine per omicidio stradale nei confronti del 22enne alla guida della Fiat Panda. Il conducente ha superato l’alcol test, effettuato sul luogo dell’incidente. Per questo non è hanno disposto alcun fermo nei suoi confronti.