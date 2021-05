Nella mattina di mercoledì 26 maggio un tragico incidente si è verificato in Umbria, più precisamente sulla strada che collega San Feliciano con Torricella, in provincia di Perugia. Una giovane ragazza ha perso la vita mentre si stava recando a scuola. Dopo la chiamata ai soccorsi, inutile è stato il loro tentativo di rianimarla. Per la 19enne non c’è stato nulla da fare.

Si chiamava Giorgia Panciarola la giovane ragazza rimasta coinvolta nel tragico incidente avvenuto nella mattina del 26 maggio in provincia di Perugia. Stando alle prime ricostruzioni, la 19enne si stava recando a scuola con la sua macchina quando si è schiantata contro un albero.

La tragedia si è verificata intorno alle ore 8 quando è stato dato l’allarme. Tempestivo è stato l’intervento dei soccorritori i quali ce l’hanno messa tutta per rianimare la ragazza. Purtroppo, però, i tentativi di soccorso si sono rivelati inutili e per Giorgia non c’è stato nulla da fare.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto dell’incidente sono giunti anche i Vigili del Fuoco che hanno liberato la 19enne dall’auto per poi affidarla ai soccorritori, effettuando su di lei i numerosi tentativi di rianimazione. Con loro anche i carabinieri e la polizia municipale che si sono messi subito all’opera per ricostruire la dinamica che ha portato a questo tragico evento.

Tragico incidente in Umbria, si lavora per ricostruire le dinamiche del dramma

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, questa mattina Giorgia Panciarola si stava recando a scuola quando si è schiantata contro un albero. Per comprendere il motivo dello schianto sono state elaborate alcune ipotesi.

Sul posto anche il medico legale il quale, dopo i rilievi effettuati, ha autorizzato il trasporto della salma presso l’obitorio.

Stando alle ricostruzioni, probabilmente l’auto della vittima è sbandata per la perdita del controllo del veicolo o a causa di una seconda vettura o di un animale.