Tragico incidente sulla Roma-Fiumicino, muore un 56enne

Un tragico incidente quello che si è verificato sulla Roma-Fiumicino e che ha visto la morte di un 56enne. Marco Quentini, infatti, è morto mentre stava raccogliendo dei soldi che erano volati via dal finestrino. Più precisamente, l’uomo è stato travolto da un auto dopo che dal finestrino della sua auto erano volate via delle banconote.

Marco Querini, 56 anni, è morto nel tragico incidente in cui è stato coinvolto e che è avvenuto sulla strada Roma-Fiumicino la quale collega l’aeroporto Leonardo Da Vinci alla Capitale. L’uomo viaggiava su un’Opel Corsa quando ha accostato ed è sceso dall’auto per raccogliere delle banconote che erano volate via dall’auto su cui era in viaggio.

Nel compiere il gesto, però, l’uomo ha invaso anche la carreggiata su cui viaggiavano altre auto. Tanto da rappresentare un ostacolo improvviso per chi vi camminava. Una donna di 84 anni che guidava un’utilitaria non ha potuto evitare il 56enne.

Inutili sono stati i tentativi di rianimarlo anche con l’arrivo di un elicottero, atterrato sulla strada in cui si è verificato il tragico incidente, bloccata. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti tempestivamente la Polizia Stradale e i Carabinieri, il cui intervento è stato fondamentale per ricostruire le dinamiche dello scontro.

Tragico incidente sulla Roma-Fiumicini, parlano ora i testimoni

Sono state molte le dichiarazioni di alcuni testimoni che hanno assistito al tragico evento. Tra le moltissimi racconti, possiamo leggere:

Abbiamo visto quest’uomo sbucare all’improvviso dal nulla. Sia io che mia moglie accanto a me, non c’eravamo accorti di nulla. Ma sono riuscito a frenare in tempo. L’auto che era davanti a noi invece lo ha centrato in pieno, purtroppo.

Un altro testimone, invece, ha affermato:

Molti automobilisti si sono fermati subito dopo l’impatto e hanno raccolto i soldi, intascandoseli.

Sono partite delle indagini per capire la somma totale con cui l’uomo viaggiava prima di morire. É stata ipotizzata una somma di circa mille euro, ma i soldi con cui l’uomo viaggiava sulla sua vettura potrebbero essere molto di più.