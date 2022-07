I messaggi di cordoglio sui social per Elisa Caressa, la 14enne morta in un incidente insieme al suo fidanzato

Sono davvero tante le persone che stanno affidando ai social un pensiero per Elisa Caressa, la 14enne che purtroppo ha perso la vita mentre era in sella alla moto con il suo fidanzato. All’arrivo dei soccorsi, purtroppo non c’è stato più nulla da fare, troppo gravi i traumi riportati.

Tutti l’hanno descritta come una ragazza dolce e solare, amava la vita, ma più di tutto sognava un futuro con il suo Gianni, il giovane di cui era innamorata.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata nella serata di domenica 17 luglio. Sulla strada Statale 16 Adriatica, che collega Bisceglie a Trani.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che i due fidanzati avessero passato la serata alle giostre. Volevano solo stare insieme e passare del tempo a divertirsi.

Intorno alle 22 però, hanno ripreso la moto e stavano per rientrare a casa. Quando all’improvviso, il ragazzo di 18 anni ha tamponato una monovolume. Di conseguenza i due giovani sono stati sbalzati a terra.

La ragazza è stata travolta da un’altra auto che proveniva dal senso opposto e l’impatto per lei è risultato essere troppo grave. I medici intervenuti, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Gli inquirenti vista la dinamica chiara dell’accaduto, hanno deciso di non aprire un’inchiesta sull’incidente.

I messaggi di cordoglio sui social per la morte di Elisa Caressa

“Nessuno ci separerà!” Queste le parole scritte dalla 14enne in un video pubblicato sui social insieme al suo ragazzo. Quest’ultimo ora si trova ricoverato in ospedale, ma non risulta essere in pericolo di vita. Delle amiche per Elisa, sul web hanno scritto:

Era una ragazza dolcissima, resterà per sempre nei nostri cuori. La sua grande voglia di vivere ed il suo sorriso conquistavano tutti.