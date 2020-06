Trappeto, bimbo di 18 mesi rischia di annegare nel mare: salvato dai medici Dramma a Treppeto, bimbo di 18 mesi rischia di annegare: il tempestivo intervento dei medici lo ha salvato

Un bimbo di soli 18 mesi stava rischiando di annegare in mare. I medici sono riusciti a salvarlo ed ora è ricoverato. Tutto questo è accaduto Trappeto, un comune in provincia di Palermo. Era una giornata come le altre per la famiglia, che era uscita per fare una passeggiata.

All’improvviso, secondo il racconto della madre, il piccolo è sfuggito dal loro controllo ed è stato travolto dalle onde. Tutto è accaduto nel giro di pochi secondi.

Sono stati proprio i medici del pronto soccorso di Partinico a salvarlo. È stato portato in ospedale dall’ambulanza, in gravi condizioni e i dottori, per aiutarlo, sono stati costretti ad intervenire in fretta.

È stato rianimato e monitorato per diverso tempo. Pediatri, infermieri e tutto la staff medico, hanno dovuto fare il possibile per riuscire a stabilizzare la sua situazione.

Alla fine, dopo diverso tempo, sono riusciti a salvarlo e a stabilizzarlo. Per i genitori sono stati momenti di paura e di preoccupazione, ma tutto si è concluso per il meglio.

Quando le condizioni del bimbo sono migliorate, con un’ambulanza, è stato trasferito all’ospedale Di Cristina, di Palermo, dove è ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Nel pomeriggio di venerdì 5 giugno, è accaduto un incidente molto simile e la vittima in questo caso era un ragazzo di 13 anni, che è caduto in un torrente vicino la sua abitazione, a Cornedo Vicentino, in provincia di Vicenza.

In questo episodio, però, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Era uscito per giocare con i suoi amici, quando all’improvviso è caduto nel torrente e non è più riemerso. Sono stati proprio i suoi compagni a lanciare l’allarme. Sul posto oltre all’intervento del 118, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per riuscire a tirarlo fuori.

Nonostante i disperati tentativi dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare.