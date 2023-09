Nelle scorse ore i Blink-182, band dal successo planetario, hanno annunciato l’annullamento di alcune date del tour per via di problemi familiari di uno dei suoi componenti, il batterista Travis Barker. L’artista è dovuto tornare di corsa negli USA per stare vicino a sua moglie, che durante la gravidanza ha avuto delle serie complicazioni. Cosa è successo.

Con milioni di fan provenienti da ogni parte del globo, i Blink-182 sono senza dubbio una delle band più in voga di tutto il mondo.

In queste settimane i tre musicisti sono impegnati nel tour mondiale e qualche giorno fa, i fan hanno ricevuto la notizia dell’annullamento di alcune delle date previste. Nello specifico quelle irlandesi di Dublino, Glasgow e Belfast.

A spiegare i motivi, senza scendere nei particolari, è arrivato un post sulla pagina Instagram della band, con il quale si annunciava appunto l’annullamento delle date e il fatto che Barker, il batterista, sarebbe dovuto tornare urgentemente negli Usa per problemi familiari.

Il post di Travis Barker

Il motivo per cui Travis Barker è dovuto volare urgentemente negli USA è abbastanza delicato e a spiegarlo ci ha pensato lo stesso batterista con un post su X (Ex Twitter):

Dio è grande. Sono volato a casa per un intervento chirurgico d’urgenza pericoloso per la vita del nostro bambino e sono così grato che sia andato bene. Voglio dire grazie per tutto il supporto. Il tour riprende venerdì.

Il batterista e sua moglie Kourtney Kardashian sono infatti in dolce attesa del loro primo figlio insieme, come annunciato dalla stessa modella in maniera molto particolare lo scorso maggio.

Lei, infatti, durante un concerto dei Blink, dalla platea espose un cartello con scritto “Travis, sono incinta“.

Ad ogni modo, sembrerebbe che l’intervento chirurgico al quale è stato sottoposto il feto sia riuscito alla perfezione e il pericolo sia ormai scampato.

La Kardashian ci ha tenuto a ringraziare pubblicamente, con un lungo e sentito post pubblicato sui social, sia i medici, che hanno salvato la vita del suo bambino, sia suo marito, che ha abbandonato il tour per correre da lei e starle vicino.

Un pensiero, in fine, Kourtney lo ha dedicato anche a tutte le mamme che, come lei, si sono ritrovate ad affrontare della paure simili durante le proprie gravidanze.