Tanta rabbia per quanto accaduto a Faedis. Un ragazzo ha investito Luigino Vanone mentre era in sella alla sua bici e poi è fuggito via

Luigino Vanone ha perso la vita a 65 anni, investito da una macchina mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

La triste vicenda è accaduta a Faedis, un comune italiano in provincia di Udine. Dopo il sinistro stradale, il conducente dell’automobile è fuggito via. Non si è fermato per prestare soccorso a Luigino Vanone, lo ha scaraventato in un fossato a bordo della carreggiata e poi non si è nemmeno preoccupato di allarmare i soccorsi o verificare in prima persona se fosse ancora vivo.

Il ragazzo di 31 anni si è presentato davanti alle forze dell’ordine 24 ore dopo ed ha spiegato agli agenti di essere fuggito perché era in preda al panico. Non sapeva cosa fare.

Dopo la chiamata al numero di emergenza, sul posto sono giunti gli operatori sanitari e gli uomini dei vigili del fuoco. Quest’ultimi si sono occupati di mettere in sicurezza la zona.

Purtroppo, nessuno ha potuto fare nulla per salvare il 65enne. I sanitari sono stati costretti a dichiarare il decesso sul posto.

Gli agenti dei carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli hanno subito avviato le indagini e hanno cercato di rintracciare l’auto che l’aveva investito e lasciato incontro al suo triste destino.

Il conducente della vettura, un ragazzo di 31 anni residente a Cividale del Friuli, si è costituito dopo 24 ore. Oltre all’accusa di delitto stradale, dovrà affrontare anche quella di omissione di soccorso.

La comunità è sconvolta per il decesso di Luigino Vanone

Non è ancora chiaro se verrà disposta l’autopsia sul corpo Luigino Vanone. L’esame potrebbe rivelare l’esatta causa del decesso.

Le cause dello scontro sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

L’intera comunità di Faedis è sconvolta, in tanti si sono stretti al dolore della famiglia del 65enne.

Saranno solo le indagini delle autorità a ricostruire l’intera dinamica del sinistro stradale e a stabilire le responsabilità.