Tragedia a Cavallermaggiore, 15enne non entra a scuola e viene ritrovata senza vita nel torrente Maira, vicino la cartella un biglietto

Un vero e proprio episodio straziante è quello che è avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 8 marzo. Purtroppo una 15enne che risultava essere scomparsa da poche ore, perché non entrata a scuola, è stata trovata ormai senza vita nelle acque del torrente Maira.

I medici intervenuti sul posto, con la speranza di poterle salvare la vita, hanno cercato di rianimarla a lungo. Tuttavia, alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi e quindi constatare il suo straziante decesso. Avrebbero trovato anche uno strano biglietto di scuse, vicino la sua cartella.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nella mattina di di ieri, venerdì 8 marzo. La ragazza che si chiamava Jasmeen era arrivata nel comune di Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, lo scorso anno. Era riuscita a raggiungere il padre e con lei anche sua madre dall’India. Sembrava stare bene e nessuno avrebbe mai immaginato una cosa del genere.

Purtroppo i genitori si sono allarmati, quando nell’applicazioni della scuola, hanno scoperto che la 15enne non era entrata. Sarebbe dovuta arrivare in treno, ma nessuno per ore ha avuto sue notizie. Purtroppo solo nel primo pomeriggio hanno fatto la straziante scoperta. I vigili del fuoco avrebbero trovato il corpo della ragazza all’interno delle acque del torrente Maira.

Il decesso della 15enne e la scoperta vicino la sua cartella

CREDIT: FEDED DRONE

Era nei pressi della centralina, a pochi metri di distanza dalla valle. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari, che con la speranza di poterla salvare, hanno cercato di rianimarla a lungo. Però alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi e quindi constatare il suo decesso.

Inoltre, da quello che scrive il quotidiano La Stampa, vicino alla sua cartella avrebbero anche trovato un biglietto scritto nella lingua indiana, da dove veniva, in cui si scusava con la sua famiglia per ciò che stava per fare. A scuola dicono che aveva difficoltà nella lingua, ma che aveva tanta voglio di imparare. Davide Sannazzaro, il sindaco di Cavallermaggiore su questo ha detto: