Una tragedia devastante è avvenuta nella mattinata di oggi, mercoledì 13 settembre, a Casalbordino, piccolo comune in provincia di Chieti, in Abruzzo. Una forte esplosione si è verificata nell’impianto della Sabino Esplodenti, una azienda che si occupa dello smaltimento di polveri da sparo, e tre operai hanno perso la vita. Ci sarebbero anche due feriti, che fortunatamente non rischiano la vita.

Ancora un incidente sul posto di lavoro, che fa allungare drammaticamente la lista degli operai che purtroppo hanno perso la vita mentre svolgevano il loro mestiere.

Questa volta il bilancio è stato particolarmente tragico, con tre persone che hanno perso la vita sul colpo, e altre due che sono rimaste ferite. Queste ultime, fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita.

L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Casalbordino, un piccolo comune di poche migliaia di abitanti situato in provincia di Chieti, in Abruzzo.

In particolare, l’esplosione è avvenuta all’interno dello stabilimento della Sabino Esplodenti, una azienda che si occupa dello smaltimento e del recupero di materiali da munizioni militari di attività di smilitarizzazione, bonifica di siti contaminati e smaltimento di prodotti contenenti esplosivi.

Intorno alle 12:00 si è udito un fortissimo boato in tutta la zona e immediatamente si è accesa la macchina dei soccorsi.

I Vigili del Fuoco e i medici accorsi sul posto hanno constato il decesso dei tre lavoratori, ne hanno soccorsi altri due e hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. La Procura ha aperto un fascicolo di indagine per l’accaduto.

Affrante le parole di Filippo Marinucci, assolutamente sconvolto dall’evento. Sulla pagina Facebook del Comune di Casalbordino è apparso un messaggio di cordoglio e preghiera verso le vittime di questo terribile incidente.

Nel 2020 altri tre operai persero la vita nella stessa azienda

Credit: Vigili del Fuoco

Quelle di oggi, purtroppo, non sono le prime vittime di un’esplosione all’interno della azienda.

Il 21 dicembre del 2020, infatti, sempre alla Sabino Esplodenti Spa si era verificata una analoga esplosione e il bilancio, anche in quel caso, parlò di tre operai morti.

Proprio domani, tra l’altro, si terrà l’udienza preliminare davanti al gup del Tribunale di Vasto. Sono dieci gli imputati: il legale rappresentante e presidente del Cda della azienda, il direttore, il responsabile del servizio protezione e prevenzione, quattro consiglieri di amministrazione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il capo reparto e la società stessa.