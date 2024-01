Risulta essere un vero e proprio giallo ciò che è successo a Maria Antonietta Panico, la 42enne che nella mattina di ieri, mercoledì 17 gennaio, hanno trovato nella vita nella sua abitazione. La figlia 16enne, non riusciva a mettersi in contatto con la donna ed ha chiesto al papà di andare a controllare.

L’ex marito è subito andato nell’abitazione, ma la scena che si è trovato davanti è stata davvero straziante. Per la 42enne non c’era ormai più nulla da fare ed il decesso è da ricondurre a due tre giorni prima del ritrovamento.

Gli inquirenti che stanno indagando sul caso, hanno deciso ancora di non rilasciare dichiarazioni. Sono diverse le ipotesi prese in considerazione e cioè quella del delitto, ma anche quella del decesso per cause naturali.

L’ex marito entrato in casa, ha trovato la donna senza vita sul letto della camera. Sopra di lei un lenzuolo, con strane tracce che sembrano essere ematiche. Nella stanza il riscaldamento era molto elevato.

Per questo motivo il corpo, era già in uno stato avanzato di decomposizione. Il medico legale intervenuto inoltre, non ha trovato ferite da arma da taglio, ma sarà solo l’autopsia a dare delle conferme ben precise.

Cosa hanno trovato nella casa di Maria Antonietta Panico

L’ipotesi che hanno preso in considerazione gli inquirenti, è proprio che il suo decesso è avvenuto per un malore. Questo perché nella camera hanno trovato diverse bottiglie di alcol vuote e quindi è possibile che tutte quelle sostanza, possano aver provocato il suo decesso.

Appena scattato l’allarme dall’ex marito, gli inquirenti avevano ipotizzato che era avvenuto un delitto nella casa. Però al momento questa possibilità, è una delle ipotesi.

Per ora le forze dell’ordine hanno intenzione anche di controllare i tabulati telefonici, per capire se ci sono messaggi o telefonate che possano aiutare nelle indagini.

Maria Antonietta Panico era molto conosciuta in città, per il suo impegno in politica. Tuttavia, da quello che ha affermato il sindaco Andrea Merler in questo ultimo periodo non era più la stessa, non era completamente lucida. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio.